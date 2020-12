Zwölfjährigen in Gelsenkirchen gewürgt: Duo festgenommen

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Zwölfjähriger ist am Gelsenkirchener Hauptbahnhof von einem älteren Duo gewürgt worden. Kamerabilder führten zur Festnahme der Täter (16,19).

Einen Fall von gefährlicher Körperverletzung unter Heranwachsenden meldet die Bundespolizei. Ein Zwölfjähriger ist dabei offenbar von zwei älteren Jugendlichen (16,19) gewürgt worden im Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Kameraaufnahmen entlarvten die Täter. Das Duo wurde vorläufig festgenommen.

Zwölfjähriger vertraut sich den Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof an

Weil er von zwei jungen Männern im Hauptbahnhof gewürgt wurde, vertraute sich ein zwölfjähriger Junge am Donnerstag, 3. Dezember, der Bundespolizei in Gelsenkirchen an. Er erklärte, von zwei Männern im Hauptbahnhof getreten, geschlagen und gewürgt worden zu sein. Die Beamten konnten noch Würgemale am Hals des Jungen erkennen. Das wurde dokumentiert.

Videoaufnahmen führen zur Ergreifung der Täter, Anzeige wegen Körperverletzung

Zusammen mit dem Jungen suchten die Beamten darauf den Bahnhof nach den Tatverdächtigen ab. Zunächst leider erfolglos. Weiter halfen den Beamten die Aufzeichnungen der Videoüberwachungsanlage des Bahnhofs. Anhand der Bilder erkannten Bundespolizisten die Tatverdächtigen dann später im Hauptbahnhof Gelsenkirchen wieder.

Einsatzkräfte nahmen diese vorläufig fest und brachten sie zur Wache der Bundespolizei, von wo die 16- und 19-jährigen Rumänen aus Gelsenkirchen dann später durch ihre Eltern abgeholt wurden. Beide müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.