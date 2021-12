Zweiter Geschäftsführer für Stadtwerke Gelsenkirchen berufen

Gelsenkirchen. Manfred Ackermann und Harald Förster bilden das neue Führungsduo der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH.

Nun steht fest, wer die seit einigen Monaten vakante Position des Geschäftsführers der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) übernehmen wird. Die Gesellschafter haben nach vorheriger Befassung des Aufsichtsrates Manfred Ackermann zum Geschäftsführer bestellt. Der 52-jährige gebürtige Münsteraner ist aktuell noch Geschäftsführer der Stadtwerke Emden und wird Mitte 2022 seine Tätigkeit bei der SG aufnehmen. Gleichzeitig wird er auch Geschäftsführer der Emscher Lippe Energie GmbH.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Er wird die Geschicke der SG gemeinsam mit Harald Förster führen, der aktuell allein an der Spitze der Unternehmensgruppe steht. „Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Führungsduo der Stadtwerke. In den vergangenen Monaten hat Harald Förster bereits einige Veränderungen in der Unternehmensgruppe angestoßen. Manfred Ackermann bietet für uns nun die perfekte kaufmännische Ergänzung“, betont Markus Karl, Vorsitzender des SG-Aufsichtsrates.

Manfred Ackermann ist studierter Betriebswirt. Nach beruflichen Stationen bei PwC und Shell führte ihn sein Berufsweg zu den Stadtwerken Kiel. Seit 2012 ist er Geschäftsführer der Stadtwerke Emden. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen