Zweite Hochzeitsmesse in Gelsenkirchen: Das ist 2023 neu

Gelsenkirchen-Horst. Zum zweiten Mal findet in Heiner’s Parkhotel in Gelsenkirchen-Horst eine Hochzeitsmesse statt. Das wird den Besucherinnen und Besuchern geboten.

Man heiratet nur einmal – zumindest sind die meisten Menschen zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit davon überzeugt. Daher soll der Hochzeitstag auch etwas Besonderes sein: vom Ort der Feier über das Hochzeitsessen bis hin zum Brautkleid. Tipps und Anregungen kann man sich am Sonntag, 12. November in Gelsenkirchen-Horst holen: Zum zweiten Mal veranstaltet das „Heiners’s Parkhotel“ dann eine Hochzeitsmesse, und zwar in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.

Im vergangenen Jahr hatte die Premiere dieser Veranstaltung stattgefunden, ebenfalls im November: „Eigentlich wollten wir nur eine Brautmodenschau veranstalten“, hatte Yvonne Puzicha von der Betreibergesellschaft des Hotels damals berichtet, „doch dann haben sich so viele andere Aussteller gemeldet, dass wir die Sache zu einer richtigen Messe rund ums Thema Hochzeit und Heiraten ausgeweitet haben.“ Die Messe wurde ein voller Erfolg, sodass schon damals klar war: Das wird wiederholt.

In Gelsenkirchen können Gäste einen Blick in die Hochzeitssuite werfen

In diesem Jahr soll alles noch ein wenig größer werden als 2022. Wie zuletzt findet der Großteil der Messe in „Heiner’s Saal“, dem Festsaal des Hotels statt – aber nicht nur. „Wir nutzen im Grunde das ganze Hotel für die Veranstaltung“, sagt Yvonne Puzicha. So können Gäste etwa einen Blick die Hochzeitssuite werfen – und sich zwischendurch natürlich auch an der Bar erfrischen.

Neu in diesem Jahr: Es wird mehrere Brautmodenschauen geben, gezeigt werden dabei die aktuellen sowie die neuen Kollektionen für 2024, für Damen als auch für Herren. Darüber hinaus gibt es aber auch Brautmode aus zweiter Hand, vorstellen werden sich Caterer, Fotografen, Dekorateure – und Traurednerinnen und Trauredner werden auch vor Ort sein. „Wer mag, kann also schon einmal sein Jawort üben“, sagt Yvonne Puzicha lächelnd.

Für Musik sorgt die Band Joker Quartett aus Oberhausen – wem gefällt, was die vier Musikerinnen spielen, kann vor Ort nachfragen, ob sie für die eigene Hochzeit noch zu buchen sind. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.

Weitere Infos gibt es im Netz unter www.heiners.info. Wer sich als Aussteller noch beteiligen möchten, schreibt eine E-Mail an marketing@heiners.info.

