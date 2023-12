Zweimal zückt ein Angreifer ein Messer in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt/-Schalke. Die Gelsenkirchener Polizei untersucht zwei Straftaten mit Messereinsatz. Das Besondere: Tatorte und Tatzeiten liegen nah beinander.

Zweimal hat ein unbekannter Angreifer in Gelsenkirchen ein Messer gezückt, ein Wohnungsloser wurde durch Stiche verletzt, eine Frau kam noch einmal mit dem Schrecken davon. Beide Tatorte liegen nah beinander, weshalb die Polizei Zusammenhänge untersucht. Die beiden Fälle von gefährlicher Körperverletzung haben sich am Sonntag, 3. Dezember, in der Altstadt und in Schalke in den frühen Morgenstunden zugetragen.

Wohnungsloser in Gelsenkirchen durch Messerstiche verletzt – Mann bedroht Gassi-Geherin

Zunächst wurde die Polizei auf einen 45-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz aufmerksam, der in dem Evangelischen Krankenhaus an der Munckelstraße medizinisch behandelt wurde. Der Mann gab an, zwischen fünf und sechs Uhr von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen und mit zwei Stichen am Oberarm verletzt worden zu sein.

Den Tatverdächtigen schätzt der Verletzte auf etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur, blonde Haare und trug schwarze Kleidung. Der Unbekannte flüchtete nach dem Angriff in unbekannte Richtung. Der 45-Jährige blieb zur Behandlung im Krankenhaus.

Anzeige erstattete eine 54-jährige Gelsenkirchenerin. Ihren Angaben nach, ist sie gegen sechs Uhr am Sonntag mit ihren Hunden am Neubaugebiet der Rheinischen Straße spazieren gegangen, als ein unbekannter Mann sie zunächst angesprochen und schließlich ein Messer gezückt und ihr gedroht hat. Der Tatverdächtige flüchtete schließlich, ohne die 54-Jährige zu verletzen. Ihre Schreie hätten ihn offensichtlich verschreckt.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

