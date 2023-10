Zweijähriger in Kita erstickt - Freispruch für Tagesmütter

Gelsenkirchen. Ein Zweijähriger erstickt in einer Mini-Kita in Gelsenkirchen. Jetzt gab es die Urteilsverkündung, im Gerichtssaal kam es zu tumultartigen Szenen

Wegen fahrlässiger Tötung standen zwei Erzieherinnen vor dem Amtsgericht. Ein zweijähriger Junge war am 30. August 2021 während der Aufsichtszeit der beidem Frauen in einer Mini-Kita an der Franz-Bielefeld-Straße in Gelsenkirchen während des Mittagsschlafs in seinem Bett erstickt. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richter Karl-Martin Lucks sprach die 27 und 38 Jahre alten Tagesmütter frei.

Der Tod des syrischen Jungen hätte objektiv und subjektiv vorhersehbar sein müssen. Das Gericht sprach von einem schrecklichen Unfall, der zu dieser menschlichen Tragödie geführt habe. Nach dem Freispruch schrie die Mutter des verstorbenen Kindes, ließ sich auch von ihrem Ehemann kaum beruhigen, wollte auf einer der beiden Angeklagten losstürmen.

Das Gericht ließ offen, ob die beiden Erzieherinnen tatsächlich ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten. Es berief sich unter anderem auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Darin heißt es, dass jemand dann eine objektive Pflichtwidrigkeit begeht, obwohl er sie vermeiden konnte. Ein Pflichtverstoß sah das Gericht bei den Erzieherinnen nicht. Es gebe keine Verpflichtung, bei schlafenden Kindern eine Wache vorzuhalten.

Der Vorsitzende räumt ein, dass tatsächlich ein Pflichtverstoß vorgelegen haben könnte, weil die Erzieherinnen nicht in einem bestimmten Turnus nach dem Jungen geschaut hätten. Doch selbst, wenn die Angeklagten alle 15 Minuten bei dem Kind gewesen wären, so das Gericht, hätte der Unfall genau zwischen den Zeiträumen passieren können. Das Kind wäre dann ebenfalls erstickt.

Das 17 kg schwere, lebhafte und aufgeweckte Kind hatte im unteren Teil des Doppelstockbettes die lose darüber aufliegende 11 kg schwere Bodenplatte hochgedrückt, war mit dem Kopf zwischen Bettgittern und Platte eingeklemmt und erstickt. Der Abstand zwischen Ober- und Unterbett beträgt gerade mal 60 cm.

Zu einer anderen Beurteilung des Unglücks kam Staatsanwältin Valeria Sonntag in ihrem Plädoyer. Sie warf den Angeklagten vor, die Aufsichtspflicht grob fahrlässig verletzt zu haben. Sie hätten unreflektiert den Jungen weggesperrt, eine gewisse Ignoranz gezeigt, sich gleichgültig verhalten. Zunächst hatte das Kind im oberen Teil des Bettes geschlafen, war dort aber herausgeklettert. Danach hatten die Erzieherinnen den Kleinen ins untere Bett gelegt.

Obwohl das Kind gequengelt habe, seien die Frauen einige Stunden nicht in das Zimmer gegangen. Das Kind habe zum ersten Mal mittags und dazu noch in der fremden Umgebung, fern der Mutter, geschlafen. Das sei den Erzieherinnen auch von den Eltern mitgeteilt worden. Die beiden Erzieherinnen, sagte die Anklägerin, hätten den Jungen möglichst bis zum Einschlafen im Auge behalten, mit jeder möglichen Reaktion des Kindes rechnen müssen.

Nach Tod in Gelsenkirchener Kita - Staatsanwaltschaft wird Berufung einlegen

Der Strafrahmen bei fahrlässiger Tötung bewegt sich zwischen einer Geldstrafe und bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug. Die Angeklagten hatten während der Hauptverhandlung geschwiegen. Die Forderung der Staatsanwältin lautete: zehn Monate Haft ohne Bewährung. Mit der Entscheidung des Amtsgerichts wird das Thema nach wie vor aktuell bleiben. Die Staatsanwältin wird Berufung einlegen.

Die Verteidiger der Angeklagten hatten jeweils Freispruch für ihre Mandantinnen gefordert. Beide Juristen hielten das Geschehen für einen tragischen und unvermeidbaren Unfall. Betten seien schließlich so gebaut, dass sie Kindern Schutz und einen sicheren Raum bieten sollen. Die Angeklagten hätten nicht absehen können, dass vom Bett Gefahr ausgehe und es zu einem Unfall kommen würde.

Die Betten sind 2010 mit städtischen Mitteln angeschafft worden. Die Stadt hatte nach dem Vorfall Konsequenzen gezogen. An den Holzbetten, die auch in eineranderen Kita im Einsatz waren, sind die losen Zwischenplatten nachträglich fixiert worden.

