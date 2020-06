Zweifach-Schlägerei (Symbolbild) und Unfall in Gelsenkirchen: Zwei Streifenwagen landeten am Abschlepphaken. Dazu wurden ein Auto, ein Billard-Queue und ein Messer sichergestellt.

Schlägerei & Unfall Zweifach-Schlägerei in Gelsenkirchen, Polizeiautos am Haken

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Zweifach-Schlägerei und Unfall in Gelsenkirchen: Zwei Streifenwagen am Abschlepphaken. Auto, Billard-Queue und Messer sichergestellt.

Eine Zweifachschlägerei zwischen zwei Familien in Gelsenkirchen hat die Polizei in Atem gehalten. Damit nicht genug: Auf dem Weg zum erneuten Einsatz kam es zu einem Unfall, zwei Streifenwagen hingen später am Abschlepphaken. Beamte stellen dazu noch ein Auto, ein Billard-Queue und ein Messer sicher.

Zweimal rückten laut Polizeibehörde am Donnerstag, 18. Juni, zur Kurt-Schumacher-Straße und Hülsmannstraße in Schalke-Nord aus, um einen handfesten Streit zwischen zwei Familien zu beenden, die beide nach Polizeiangaben „bislang noch nicht in Erscheinung getreten“.

Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung

Beim ersten Auftreten der Ordnungshüter gegen 14.11 Uhr gingen die Beamten dazwischen, als sich mehrere Personen auf der Straße prügelten. Eine Frau und ein Mann wurden dabei verletzt. Sie mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es folgten Anzeigen wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung, Gefährderansprachen und Platzverweise.

Letztere Maßnahmen verfehlten aber augenscheinlich ihre Wirkung, um 19.32 Uhr eskalierte die Lage erneut. Neben Beleidigungen und Schlägen sollen dieses Mal drei junge Männer sogar in einem Auto mit hohem Tempo auf einen 27 Jahre alten Gelsenkirchener zugefahren sein. Nur mit einem Sprung zur Seite habe er sich retten können. Anschließend ist der Mann von dem Trio verprügelt worden. Danach flüchteten die Angreifer.

Auto, Billard-Queue und Messer sicher gestellt

Die Polizei stellte die drei Männer nach kurzer Fahndung und brachte sie ins Gewahrsam. Zudem stellten die Beamten das Fahrzeug, einen Billard-Queue und ein Messer sicher.

Bei der Fahrt mit Martinshorn und Blaulicht zum Einsatzort am Abend kam es laut Polizeibehörde gegen 19.39 Uhr außerdem zu einem Auffahrunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße. Zwei Streifenwagen und ein weiteres Fahrzeug wurden beschädigt, Verletzte gab es nicht. Die beiden demolierten Streifenwagen landeten auf Abschleppwagen.