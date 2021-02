Zwei zeitgleiche Brände halten die Feuerwehr in Atem

Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste ihre Schläuche am Sonntagabend wegen zweier zeitgleicher Einsätze in Buer gleich mehrmals ausrollen.

In Gelsenkirchen brachen am Sonntagabend quasi zeitgleich zwei Brände aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr

Schwerstarbeit für die Gelsenkirchener Feuerwehr am Sonntagabend: Die Einsatzkräfte mussten um kurz nach 18 Uhr zu zwei Bränden in Buer ausrücken, die nahezu zeitgleich an zwei verschiedenen Orten ausgebrochen waren.

Um 18.12 Uhr ertönte der Alarmgong auf der Feuerwache Buer und Hassel, weil es in einer Wohnung auf der Drechslerstraße zu einem Küchenbrand gekommen war. Die Eigentümer der Erdgeschosswohnung hätten das Haus bereitseigenständig verlassen, berichtete der Anrufer.

Teile des Küchenmobiliars stand in Flammen

Als die ersten Einheiten an der Einsatzstelle eintrafen, drang bereits Brandrauch aus den Fenstern. Unter Atemschutz bahnte sich ein Trupp den Weg in die Küche. Dort brannten Teile des Mobiliars. Die Feuerwehrkräfte löschten diese mit einem Strahlrohr ab und entrauchten die Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Gut eine Stunde nach Einsatzbeginn konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese leitete die Ermittlungen zur Brandursache ein.

Feuerwehrkräfte der Wache Heßler/Altstadt rückten in Richtung Buer aus

Während sich die beiden nördlichen Wachen noch auf der Anfahrt zur Einsatzstelle befanden, lief um 18.19 Uhr die nächste Feuermeldung in der Leitstelle ein. Diesmal handelte es sich um einen Kaminbrand in einer Wohnung auf dem Schlesischen Ring in Buer. Einheiten der Wache Heßler und Altstadt sowie der Löschzug Buer der Freiwilligen Feuerwehr rückten deshalb aus.

Bereits von der Straße aus konnten die Feuerwehrkräfte den Funkenflug aus der oberen Kaminöffnung sehen. Zwei Trupps unter Atemschutz kontrollierten das Gebäude und räumten dabei zwei offenen Kamine aus. Im Anschluss konnten sie den Kaminzug von der Drehleiter aus kehren. Der ebenfalls mit alarmierte Schornsteinfegermeister legte die Anlage bis auf weiteres still. Gegen 20 Uhr konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.