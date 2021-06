Zwei verletzte Frauen sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Freitag, 4. Juni, in Gelsenkirchen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Auffahrunfall Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Schalke-Nord

Gelsenkirchen-Schalke-Nord. Zwei verletzte Frauen sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls in Gelsenkirchen. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Zwei Autofahrerinnen (22, 38) haben sich bei einem Verkehrsunfall in Schalke-Nord am Freitag, 4. Juni, Verletzungen zugezogen. Die 38-jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, die 22-Jährige wurde ambulant versorgt.

Die beiden Frauen fuhren am Freitag um 15.30 Uhr hintereinander auf der Uferstraße, als die 22-jährige Mercedesfahrerin verkehrsbedingt stark bremste. Die 38-jährige Audifahrerin bremste ebenfalls, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Mercedes vor ihr auf.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Der Mercedes und der Audi wurden abgeschleppt. Polizeibeamte sperrten die Uferstraße im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen dauern an.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen