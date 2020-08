Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (11. August) in Gelsenkirchen-Feldmark verletzten sich eine Mutter und ihr Sohn.

Blaulicht Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Feldmark

Gelsenkirchen-Feldmark. Gelsenkirchener fährt am Dienstag (11. August) auf den Wagen einer Essenerin auf. Mutter und Sohn kommen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Blechschaden und zwei Leichtverletzte in Gelsenkirchen-Feldmark: Auf der Hans-Böckler-Allee kam es am frühen Dienstagabend (11. August) zu einem Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte sperrten die Straße in Richtung Altstadt für eine knappe Stunde.

Um 17 Uhr war eine Essenerin (48) mit ihrem 12-jährigen Sohn auf dem Weg in die Gelsenkirchener Innenstadt, als sie auf der Rechtsabbiegespur Hans-Böckler-Allee/Feldmarkstraße anhielt. Ein 44-Jähriger aus Gelsenkirchen krachte dem Wagen der Essenerin daraufhin ins Heck.

Mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Rettungswagen brachte Mutter und Sohn nach Polizeiangaben zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus, die Polizei sperrte die Straße für die Abschlepparbeiten.