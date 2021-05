Blaulicht Zwei Verfahren gegen berauschte Autofahrer in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Erle. Die Polizei hat in Gelsenkirchen zwei berauschte Autofahrer kontrolliert. Beamte leiten zwei Strafverfahren ein.

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Freitag (28. Mai) zwei berauschte Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und anschließend ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Strafverfahren eingeleitet. Das gab die Behörde am Montag bekannt.

Ohne Gurt nach Drogenkonsum in Gelsenkirchen unterwegs

So sei ein 23-Jähriger vormittags mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Adenauerallee unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle stellten Beamte demnach fest, dass der Mann seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Ein vor ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Auf der Wache wurden dem Mann Blutproben entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

34-Jähriger fährt ohne Führerschein durch Gelsenkirchen

Ebenfalls sei ein 34-Jähriger aus Mülheim berauscht unterwegs gewesen. Ihn trafen Polizisten gegen 8.35 Uhr in Erle an. Sie stellten zudem fest, dass er keinen Führerschein besitzt. Auch ihm wurde auf der Wache Blut entnommen. In der Folge wurde ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

