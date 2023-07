Zwei Schlägereien an einem Tag: Gelsenkirchener im Verdacht

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen/Herne. Ein Gelsenkirchener soll zwei Schlägereien angezettelt haben. Ein Schlichter aus Herne wurde verletzt. Der Angreifer war wohl stark berauscht.

Einem Gelsenkirchener wird gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen vorgeworfen. Der 40-Jährige soll binnen anderthalb Stunden eine Frau (20) und zwei Männer (43, 46) angegriffen und geschlagen haben. Offenbar spielten Alkohol und Drogen eine große Rolle.

Gelsenkirchener schlägt Frau und Streitschlichter aus Herner an Bushaltestelle

Der 40-jährige Gelsenkirchener geriet nach Polizeiangaben am Donnerstag, 13. Juli, zunächst gegen 14.39 Uhr an einer Bushaltestelle an der Wanner Straße in Bulmke-Hüllen in Streit mit einer 20 Jahre alten Frau. Als ein 43 Jahre alter Mann aus Herne schlichten wollte, griff der 40-Jährige beide an, verletzte sie und flüchtete anschließend. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe stellen, er kam nach einer Blutprobe in Gewahrsam.

Im Zuge ihrer Ermittlungen stießen die Beamten auf einen ähnlich gelagerten Vorfall, in der der Gelsenkirchener verwickelt gewesen sein könnte. Anderthalb Stunden zuvor hatte es an der Hohenzollernstraße im gleichen Stadtteil eine weitere Schlägerei gegeben. Bei der Befragung zweier Männer (46, 32) gab sich der Ältere als Opfer zu erkennen. Er machte Angaben zu einem Tatverdächtigen mit dem gleichen Vornamen wie im ersten und gab eine passende Täterbeschreibung an.

