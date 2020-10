Zwei Raubüberfälle auf Taxifahrer in Gelsenkirchen

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende in Gelsenkirchen zwei Taxifahrer überfallen und ausgeraubt.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen sind am Wochenende zwei Taxifahrer überfallen und beraubt worden. Ob es sich um dieselben Täter handelt, ist nicht klar.

Am Wochenende sind zwei Taxifahrer in Gelsenkirchen überfallen und beraubt worden. Der erste Raubüberfall ereignete sich am späten Freitagabend, 2. Oktober, gegen 23.40 Uhr an der Wickingstraße im Bereich des Wertstoffhofes. Dabei wurde ein 66-jähriger Taxifahrer von seinen Fahrgästen, zwei junge Männer, aufgefordert, anzuhalten.

Einer der Männer würgte dann den Taxifahrer, während sein Komplize den Wagen durchsuchte. Die beiden raubten das Portemonnaie und das Handy des 66-Jährigen. Die beiden Täter flüchteten zu Fuß. Die Beschreibung: Die circa 25 Jahre alten Männer hätten dunkle Haare gehabt, dunkle Kleidung getragen und sich zuvor mit einem ausländischen Akzent unterhalten.

In der Nacht von Samstag, 3. Oktober, auf Sonntag, 4. Oktober, kam es gegen 0.57 Uhr in Ückendorf zu einem weiteren Raub. Auch hier wurde der Taxifahrer von einem der Täter nach einem Stopp gewürgt, während sein Komplize das Taxi nach Wertgegenständen durchsucht hat. Auch hier flüchteten die beiden Männer schließlich zu Fuß mit der Geldbörse und dem Mobiltelefon des Fahrers in Richtung Bochumer Straße. Die Täter werden als circa 20-jährige Männer beschrieben, während der Tat trugen sie dunkle Kleidung und Masken.

Ob die beiden Überfälle von denselben Tätern begangen wurden, ist nicht klar. Hinweise auf die Tat oder die Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.