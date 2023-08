Zwei Metallica-Konzerte auf Großleinwand in der „Schauburg“

Gelsenkirchen. Zwei Konzerte der Kult-Metalband Metallica werden im Gelsenkirchener Traditionskino „Schauburg“ auf Großleinwand übertragen. Es gibt noch Karten.

Hard-Rock-Fans, aufgepasst: Die „Schauburg“ bietet in den nächsten Tagen gleich zweimal die Chance, ein Konzert von Metallica auf Großleinwand zu sehen.

Metallica tritt zweimal in Texas auf und wechselt die Setlist komplett

Das Traditionskino an der Horster Straße in Buer überträgt am Samstag, 19. August, und Montag, 21. August, die Auftritte der US-amerikanischen Kult-Metalband aus dem texanischen Arlington. Dort machen Sänger James Hetfield und seine Mitstreiter im Rahmen ihrer „M72 World Tour“ Halt. Es gibt noch Karten für die Übertragungen in der „Schauburg“.

Wichtig für Metallica-Fans und Musikinteressierte: Es wird nicht zweimal dasselbe Konzert gespielt, sondern an beiden Abenden eine komplett veränderte Setlist aufgetischt. Kein Song komme zweimal vor, versprach die Band im Vorfeld. Beginn am Samstag und Montag ist jeweils um 19.45 Uhr. Karten ab 22 Euro gibt es ab sofort an der Kinokasse oder auf der Homepage: www.schauburg-gelsenkirchen.de.

Am 17. August startet in der Gelsenkirchener „Schauburg“ eine Reihe mit Filmklassikern

Am Donnerstag, 17. August, startet zudem die große Klassiker-Filmreihe, die die „Schauburg“ anlässlich des 100. Geburtstages des Hollywood-Studios Warner Brothers zeigt. Los geht’s mit „Casablanca“, der um 18 und um 20.15 Uhr läuft. Insgesamt 51 verschiedene Werke aus dem umfassenden Warner-Fundus werden in den kommenden neun Wochen in Buer gezeigt. Am Freitag, 18. August, ist etwa die Comic-Verfilmung „300“ von Zack Snyder an der Reihe. Die komplette Auflistung ist ebenfalls auf der Homepage zu finden.

Das Kommunale Kino („KoKi“) zeigt in dieser Spielwoche den französischen Streifen „Divertimento – Ein Orchester für alle“ (So. 12.45 Uhr, Mo. 17.30 und 20 Uhr) und den Drei-Stunden-Film „Beau Is Afraid“ mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle (Di., 19.30 Uhr).

