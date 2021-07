Zwei Ladendiebe bedrohen mutige Verfolger mit Klappmesser

Gelsenkirchen. Nur mit Hilfe ihres Klappmessers gelang es zwei Ladendieben in Gelsenkirchen, ihre beiden mutigen Verfolger abzuschütteln. Polizei sucht Zeugen.

Als sie zwei Ladendiebe festhalten wollten, zeigte einer der beiden den beiden mutigen Verfolgern plötzlich sein geschlossenes Klappmesser. So gelang es laut Polizei Gelsenkirchen den zwei Tätern, unerkannt zu entkommen.

Einer der Täter zückt ein geschlossenes Klappmesser

Diese Tat hatte sich laut Polizei am vergangenen Samstag in Bulmke-Hüllen ereignet. Das Täterduo hatte in einem Supermarkt an der Wanner Straße gegen 20.35 Uhr mehrere Getränkedosen gestohlen. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer nach draußen. Zwei Mitarbeiter des Supermarktes (25 und 27 Jahre) nahmen aber die Verfolgung auf. Am Kreisverkehr Wanner Straße/Brüsseler Straße sprachen sie die Ladendiebe an, woraufhin einer ein geschlossenes Klappmesser zückte. So konnten die Täter flüchten.

Täterbeschreibung: beide etwa 40 bis 50 Jahre, etwa 1,80 Meter. Einer trug eine beige Kappe, ein graues Hemd, eine schwarze Jeans, eine bunte Tragetasche war auf einem Fahrrad unterwegs. Der zweite Flüchtige hatte schwarze Haare, einen grauen Bart und trug eine blaue Jeans.

Hinweise an die Polizei unter: 0209/365-8112 oder -8240.

