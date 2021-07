Zwei Konzerte im Gelsenkirchener „Lalok Libre“

Das Trio „Tisch 17“ wird die Zuhörer am Samstag, 17. Juli, im Gelsenkirchener „Lalok Libre“ mit ihrer einzigartigen Art in die Welt des Punkrock & Jazz mitnehmen.

Gelsenkirchen-Schalke. Die Corona-Lockerungen machen es möglich. Im Gelsenkirchener „Lalok Libre“ können Musikfans am Wochenende zwei Konzerte besuchen.

Im Kulturgarten des Lalok Libre an der Schlosserstraße geht es am Samstag und Sonntag (17./18. Juli) wieder musikalisch rund zu. Das Trio „Tisch 17“ wird die Zuhörer am Samstag mit ihrer einzigartigen Art in die Welt des Punkrock & Jazz mitnehmen. Beköstigt werden Gäste mit kühlen Getränken und Grillgut. Um 18 Uhr geht es los, der Einlass beginnt ab 17 Uhr.

Das Orchester Bandonion-Freunde-Essen, das letzte seiner Art im Ruhrgebiet, wurde im Jahr 1991 gegründet. Foto: Foto: Lalok Libre

Bandonion-Freunde spielen ein Mix von Walzer über Foxtrott bis hin zu Tango

Das Orchester Bandonion-Freunde-Essen, das letzte seiner Art im Ruhrgebiet, wurde im Jahr 1991 gegründet. Die Formation tritt tags darauf am Sonntag im Lalok Libre auf. Das Orchester setzt sich aus Laienspielern zusammen, die sich das Musizieren zur Freizeitbeschäftigung auserkoren haben. Ihr Genre ist die Volksmusik, bestehend aus Walzer, Slowfox, Märschen, Polka, Rumba, Liedweisen und vor allem Tangos.

Los geht es hier um 15 Uhr mit dem Musik-Programm. Aufgrund der Corona- Schutzbestimmungen wird um vorherige telefonische Anmeldung unter der 015789194317 gebeten

