Zwei Kabeldiebe am Sonntag auf frischer Tat in Erle ertappt

Beamte der Polizei Gelsenkirchen konnten am Sonntagabend in Erle zwei Kabeldiebe aufgreifen.

Gelsenkirchen. Zwei Kabeldiebe gingen der Polizei Gelsenkirchen am Sonntagabend in Erle ins Netz, nachdem ein radfahrender Beamter Verstärkung gerufen hatte.

Auf frischer Tat sind zwei Kabeldiebe am Sonntagabend in Erle ertappt worden: Ein Polizeibeamter war gegen 22.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Willy-Brandt-Allee unterwegs, als er in einem Gebüsch zwei Personen bemerkte, die Kabel von einem Firmengelände entwendeten. Als der Beamte die Tatverdächtigen ansprach, ergriffen sie die Flucht. Der Polizist folgte ihnen und rief um Verstärkung. Auf der Cranger Straße konnten die Beschuldigten aufgegriffen werden.

Einer der Täter hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Da beide Männer sich nicht ausweisen konnten, wurden sie zur Wache gebracht, um ihre Identitäten zu ermitteln. Einer hat keinen festen Wohnsitz und musste vor Ort eine Sicherheitsleistung erbringen. Auf dem Fluchtweg stellten die Beamten mögliches Tatwerkzeug sicher und auf dem Firmengelände fanden sie eine große Menge Kupferkabel, die zum Abtransport bereit lagen. Die Ermittlungen dauern an.

