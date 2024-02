Zwei Goldketten gestohlen: Polizei sucht flüchtigen Dieb

Gelsenkirchen Ein Dieb hat in Gelsenkirchen zwei Goldketten bei einem Juwelier gestohlen. Polizei veröffentlicht die Täterbeschreibung.

Nach einem Schmuck-Diebstahl am Mittwoch in der Altstadt bittet die Polizei Gelsenkirchen nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Dringend gesucht werden mögliche Zeugen, die die Tat beoachtet haben, die sich am Vormittag in einem Juwelier-Laden auf der Bahnhofstraße ereignet hat.

Täter trug eine dunkle Jogginghose und eine Lederjacke

Es war laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 10 Uhr, als der bislang unbekannte Täter das Juwelier-Geschäft betrat und sich von einer Mitarbeiterin zwei goldene Ketten zeigen ließ. Unmittelbar nach dem Ablegen der Schmuckstücke auf die Auslage, griff der Tatverdächtige nach den Ketten und flüchtete samt Beute aus dem Laden.

Täterbeschreibung: Der Dieb ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat dunkle Haare und war mit einer Lederjacke, einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift und einer dunklen Jogginghose bekleidet. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365-8112 oder -8240.

