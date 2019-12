Zwei Gelsenkirchenerinnen erleben Finale von Fräulein Kurvig

Zwei Gelsenkirchenerinnen standen am Wochenende in einem Model-Finale, das im Zelt des Circus Probst in Krefeld veranstaltet wurde: Jennifer Niedrig (30) aus Horst hatte es in die letzte Runde von „Fräulein Kurvig“ geschafft, Maren Masjosthusmann (26) aus Rotthausen gehörte zu den letzten 16 Kandidatinnen des Wettbewerbs für die Tanzgruppe „Big Twisters“ (Die WAZ berichtete).

Auch wenn es bei den beiden Frauen für die ersten Plätze nicht reichte, nehmen sie einige Erlebnisse und Erfahrungen mit. Jennifer Niedrig, die drei Tage vorab bereits für die Vorbereitungen nach Düsseldorf gereist war, berichtet: „Es war anstrengend, aber schön. Wir hatten täglich ein Catwalk-Training und Anproben für die verschiedenen Labels. Der Teilnahme am Wettbewerb hat sich auf jeden Fall gelohnt und das Selbstbewusstsein gestärkt.“

Finalisten loben die angenehme Atmosphäre

Die finale Show, die auch von Zirkusartisten unterstützt wurde, startete schließlich mit einem Auftritt aus Showdance und Hip-Hop der „Big Twisters“. Dabei tanzte auch Maren Masjosthusmann mit, die vorab vier Tage in Brüggen trainiert hatte. Die Rotthauserin: „Es war ein schönes Erlebnis, ich habe immer noch Gänsehaut.“ Gefallen habe ihr auch, dass es unter allen Teilnehmerinnen keinen Konkurrenzdruck gegeben habe und sich stattdessen Freundschaften gebildet hätten. Die beiden Gelsenkirchenerinnen stehen auch weiterhin mit der Agentur „Fräulein Kurvig“, die beide Wettbewerbe veranstaltet, in Kontakt.