Zwei Gelsenkirchener heben alte Science-Fiction-Schätze

Gelsenkirchen. Herausgeber Hans Frey und Verleger Klaus Farin sind „Gelsenkirchener Jungs“: Gemeinsam bringen sie eine Reihe mit alten Sci-Fi-Büchern heraus.

Als Autor mehrerer Sachbücher rund um das Thema Science-Fiction hat sich Hans Frey in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Im Vorjahr wurde der 72-Jährige sogar mit dem renommierten „Kurd Laßwitz Preis“ ausgezeichnet. Für sein neuestes Projekt hat der frühere Lehrer und NRW-Landtagsabgeordnete aus Gelsenkirchen aber nicht selbst in die Tasten gegriffen. Nein, bei der neuen Buchreihe „Wiederentdeckte Schätze der deutschsprachigen Science-Fiction“ fungiert er als Herausgeber.

Die neue Buchreihe erscheint im Berliner Hirnkost-Verlag

Frey hat die Idee gemeinsam mit Klaus Farin entwickelt. Letzterer ist ebenfalls ein „Gelsenkirchener Junge“ und heute der Inhaber des in Berlin ansässigen Hirnkost-Verlags, der mit dieser neuen Buchreihe nun einige alte Sci-Fi-Schätze vergangener Epochen heben will. Die Ehre, als Band eins ausgewählt zu werden, wurde Bernhard Kellermanns „Der Tunnel“ zuteil. Der Roman stammt aus dem Jahr 1913 und war seinerzeit ein Riesenerfolg. „Er wurde weltweit in 25 Sprachen übersetzt, insgesamt über eine Million Mal verkauft und später sogar viermal verfilmt“, berichtet Frey.

Kellermann wurde 1879 in Fürth geboren und war ab 1904 als Autor erfolgreich. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er als Frontkorrespondent für das „Berliner Tageblatt“, erlebte die Schrecken der Schlachten sowie die Unrechtstaten der Soldaten an der Zivilbevölkerung hautnah mit. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zog es ihn in die DDR. „Er galt als sozialistischer Literat und wurde Abgeordneter der Volkskammer, ist dann aber 1951 verstorben“, erzählt Frey. „Der Tunnel“ gilt als Kellermanns Hauptwerk.

Ein Sci-Fi-Roman, der mal ohne Utopie oder Dystopie auskommt

Erzählt wird die Geschichte des Ingenieurs und Unternehmers Mac Allan, der plant, Nordamerika und Europa per Tunnel zu verbinden, der den Atlantik unterquert. Der Protagonist wird immer besessener von diesem Projekt, so dass er dazu bereit ist, alles dafür zu opfern – sogar ihm nahestehende Menschen.

Nicht nur den technologischen Größenwahn, der die damalige Zeit entscheidend mit prägte, spiegle dieser Roman perfekt wider, ordnet Frey ein. „Es ist auch eine knallharte Kritik am damals aufkommenden Raubtierkapitalismus.“ Das Erstaunliche: Im Vergleich zu anderen Werken dieses Genres entwickle Kellermann kein Gegenbild für die Gesellschaft, so Frey. „Es ist eine Science-Fiction, die ausnahmsweise mal ohne Utopie oder Dystopie auskommt.“

Prominenter Sci-Fi-Autor Andreas Eschbach hat das Vorwort geschrieben

Insgesamt 40 Romane früherer Zeiten sollen in dieser Reihe veröffentlicht werden – der älteste stammt aus dem Jahr 1810 („Ini“ von Julius von Voß), der jüngste ist von 1950. Und warum das Ganze? Sie wollten damit „einen wesentlichen Beitrag zur lebendigen Aufarbeitung und Bewahrung bedeutender Werke der deutschsprachigen Science-Fiction leisten“, schreiben Frey und Farin in einem gemeinsamen Geleitschreiben in Band Numero eins. Prominenter Verfasser des Vorworts darin ist mit Andreas Eschbach auch noch einer der wichtigsten Sci-Fi-Autoren der Gegenwart.

Als Herausgeber hat Frey unter mehreren Hundert Exemplaren nun jene 40 Bücher ausgewählt, die in der Reihe publiziert werden. „Wir haben nicht nur die Rechtschreibung angepasst, sondern alle Texte neu gesetzt, lektoriert und editiert“, sagt Frey. Zudem habe man großen Wert auf eine wertige Ausstattung gelegt. Deshalb erscheinen alle Bände mit Hardcover und im Zwei-Farben-Druck – stets mit Begleittexten versehen, weil viele der Originale heute einer neuen Einordnung bedürfen. Zwei bis vier Bände sollen pro Jahr erscheinen, der erste ist ab 28. Juli erhältlich.

Themen der alten Sci-Fi-Bücher sind noch heute wichtig und brandaktuell

Ist denn heutzutage überhaupt noch eine Zielgruppe für solch alte Werke vorhanden? „Aber ja doch“, ist sich Frey sicher. Viele der Texte seien mit ihren Themen wie Klimawandel, Technologie-Wahn und Überbevölkerung erstaunlich nah am heutigen Puls der Zeit. „Und diese Bücher sind auch nicht nur für Sci-Fi-Fans geeignet“, so Frey, „sondern auch für alle, die an der Geschichte der deutschen Literatur interessiert sind“.

Bernhard Kellermann: „Der Tunnel“, Hirnkost-Verlag, 492 Seiten, 32 Euro, ISBN 978-3-949452-28-4

