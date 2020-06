Nach erster Versorgung am Unfallort wurden zwei verletzte Fußgänger ins Krankenhaus gebracht.

Polizei-Protokoll Zwei Fußgänger bei Unfall mit Pkw in Gelsenkirchen verletzt

Altstadt. Beim Überqueren der Husemannstraße werden zwei Fußgänger in Gelsenkirchen von einem BMW erfasst und verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall sind in der Gelsenkirchener Altstadt zwei Fußgänger schwer verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr überquerten ein dreijähriger Junge und eine 39-jährige am Dienstag, 23. Juni, an einer Ampel die Husemannstraße. Hierbei wurden sie vom BMW eines 28-jährigen Gelsenkircheners erfasst, der trotz sofortiger Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte.

Nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurden die verletzten Gelsenkirchener zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht.

