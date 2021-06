Zwei Beispiele für gelungene Architektur in Gelsenkirchen

Ende November 2020 war der Umbau auf dem Hauptfriedhof in Gelsenkirchen-Buer fertig. Das Kolumbarium und die Trauerhalle werden nun am Tag der Architektur vorgestellt.

Gelsenkirchen-Buer. Am Tag der Architektur 2021 werden vorbildliche Gebäude, Räume oder Quartiere präsentiert: Diese beiden Gebäude in Gelsenkirchen-Buer sind dabei.

In 64 Städten in NRW von Aachen bis Wuppertal werden am Wochenende Gebäude, Innenräume, Quartiere oder auch Parks gezeigt, die für das Motto des Tages der Architektur 2021 stehen und zeigen, wie Architektur Zukunft gestaltet. Gelsenkirchen ist beim Tag der Architektur mit zwei Objekten vertreten.

Kolumbarium wurde im Auftrag von Gelsendienste gestaltet

In Gelsenkirchen werden Bauherren und Architekten Besuchern an zwei Orten in Buer ihre Ideen und Entwürfe erläutern. Präsentiert werden erstens das im Auftrag von Gelsendienste auf dem Hauptfriedhof an der Ortbeckstraße 2 vom Mülheimer Architekten Wolfgang Kamieth gestaltete Friedhofsgebäude mit Kolumbarium (Besichtigung: 26. Juni, 13 bis 15 Uhr) und zweitens die Zahnarztpraxis Blaskowitz. An der Marienstraße 3 in Buer wurde ein Großraumbüro zur Praxis umgebaut und, so die Beschreibung, der bauliche Bestand neu inszeniert.

Die Gelsenkirchener Innenarchitektin Gritt Bartels zeichnete hier verantwortlich für die Gestaltung. Besichtigt werden kann die Praxis ebenfalls am Samstag, 26. Juni, von 11 bis 13 Uhr.

