Autobrände Zwei Autos in Gelsenkirchen ausgebrannt - Totalschaden

Gelsenkirchen-Schalke. Ein technischer Defekt hat vermutlich zu einem Autobrand in Gelsenkirchen geführt. Familie rettet sich auf Gehweg.

Mit dem Schrecken davon gekommen ist eine Familie in Gelsenkirchen. Vermutlich wegen eines technisches Defektes fing ihr Auto nach Polizeiangaben am Mittwoch Feuer. Es brannte völlig aus, die Insassen konnten sich in Sicherheit bringen. Aber: Das Feuer sprang über.

Fünfköpfige Familie rettet sich auf den Gehweg

Wie die Polizei mitteilt, war der Familienvater mit seiner Frau und drei Kleinkindern am Mittwoch, 24. Juni, gegen 16.30 Uhr auf der Florastraße im Stadtteil Schalke unterwegs, als er starken Qualm an seinem Fahrzeug feststellte. Sofort rettete sich die Familie auf den Gehweg und musste mit ansehen, wie ihr Citroen kurz darauf völlig ausbrannte.

Flammen springen auf geparktes Fahrzeug über: Zweiter Totalschaden

Durch die starke Hitze geriet außerdem noch ein weiteres geparktes Auto in Brand. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte beide Brände. Alle Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.