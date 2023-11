Zum Advent: Beliebte Gelsenkirchener Aktion startet wieder

Mina Becker, Chefin der Ludgeri-Apotheke in Gelsenkirchen-Buer, und ihr Team stellen auch in diesem Jahr wieder einen Wunschbaum auf.

Gelsenkirchen. Ganz leicht Gutes tun: Mit der beliebten Gelsenkirchener Wunschbaumaktion werden wieder Weihnachts-Wünsche wahr. So können Sie mitmachen.

Es ist schon so etwas wie eine kleine Erfolgsgeschichte: Die Wunschbaumaktion, die die WAZ gemeinsam mit der Caritas, der Ludgeri-Apotheke und dem Toom-Baumarkt ganz passend zur bald beginnenden Advents- und Weihnachtszeit bereits zum vierten Mal in Gelsenkirchen auflegt. 2020 hat sie zum ersten Mal stattgefunden, mittlerweile erfreut sich die Aktion, bei der Seniorinnen und Senioren mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedacht werden, immer größerer Beliebtheit – in diesem Jahr gibt es gleich zwei Neuerungen. Start der Aktion ist am Montag, 27. November.

Mitmachen! Beliebte Gelsenkirchener Weihnachts-Aktion startet wieder

„Schon seit einiger Zeit erreichen uns immer wieder Nachfragen: Wann geht es denn endlich los?“, berichtet Nina Jäger, Fachbereichsleitung der ambulanten Pflege der Caritas. Auch Mina Becker kann das bestätigen: „Unsere Kundinnen und Kunden fragen schon ab Mitte November nach“, erzählt die Chefin der Ludgeri-Apotheke an der Düppelstraße 19 in Buer.

„Schon seit einiger Zeit erreichen uns immer wieder Nachfragen: Wann geht es denn endlich los?“: Nina Jäger, Fachbereichsleiterin Ambulante Hilfe und Pflege bei der Gelsenkirchener Caritas, über die Beliebtheit der WAZ-Wunschbaum-Aktion. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

In diesem Jahr kommen gleich zwei neue Standorte hinzu: Zum einen das Alten- und Pflegeheim Liebfrauenstift an der Ruhrstraße 27 in Schalke und die Emscher Apotheke (Im Emscherbruch 84) in der Resser Mark. Mit dem Liebfrauenstift konnte wieder ein Standort im Gelsenkirchener Süden gefunden werden, mit der Emscher Apotheke nun auch einer im Osten der Stadt.

Zum ersten Mal fand die Wunschbaum-Aktion 2020 statt, vor dem ersten so ungewissen Corona-Weihnachten. Sie wurde zu einem Erfolg, ebenso wie die beiden letzten Aktionen in den zwei vergangenen Jahren. Zum Weihnachtsfest 2022 konnten rund 200 Wünsche erfüllt werden. In diesem Jahr sollen es noch mehr werden: „Wir haben 500 Wunschkarten, die wir verteilen wollen“, so Nina Jäger.

Der Gedanke dahinter: Die Senioren und hilfsbedürftigen Menschen, die in einer Demenz-WG der Caritas leben und von den drei ambulanten Pflegediensten der Caritas in Mitte, Buer und Resse betreut werden, können auf extra angefertigten Karten ihre Wünsche schreiben. Der Wert der jeweiligen Geschenke sollte maximal 20 Euro betragen.

Die ausgefüllten Wunschzettel sollen dann einen Platz an den Wunschbäumen in Buer, Erle, Schalke und der Resser Mark finden. Und jeder, der möchte, kann dann einen solchen Wunschzettel abnehmen, den Wunsch erfüllen und an den vier Wunschbaum-Standorten wieder abgeben. Dabei ist wichtig, dass die Geschenke nicht eingepackt werden, eine Geschenk-Tüte ist hierfür völlig ausreichend. Für eine richtige Zuordnung muss dann nur noch der Name der oder des Beschenkten und die entsprechende Einrichtung daran geheftet werden.

Wer einen Wunsch erfüllen möchte, der sollte allerdings schnell sein: Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass die Wunschzettel schnell vergriffen sind. Die Geschenke müssen bis Freitag, 15. Dezember, abgegeben werden – „damit wir noch die Möglichkeit haben, sie pünktlich bis zum Weihnachtsfest zu verteilen“, so Nina Jäger.

