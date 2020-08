Zulassungsstelle Gelsenkirchen öffnet an zwei Samstagen

Die Zulassungsstelle in Gelsenkirchen an der Wildenbruchstraße 10 bietet am 22. und 29. August zwei zusätzliche Servicetage an, um den Bearbeitungsstau abzubauen.

Gelsenkirchen. Die Zulassungsstelle in Gelsenkirchen bietet am 22. und 29. August zwei Extra-Servicetage an. Ziel: Bearbeitungsstau abbauen.

Schon vor der Corona-Pandemie ist die Gelsenkirchener Zulassungsstelle durch Wartezeiten und personelle Engpässe in die Kritik geraten. Die gestiegene Zahl von Bürgeranliegen und die Zugangsbeschränkungen zur Eindämmung der Infektionsgefahr haben nach Angaben der Stadt zu einem Bearbeitungsstau geführt. Um diesen Rückstau weitgehend abzuarbeiten, wird die Zulassungsstelle zusätzlich an zwei Samstagen für Privatkunden öffnen. In dieser Zeit soll auch der Verzug bei der Bearbeitung der von Großkunden eingereichten Zulassungsvorgänge reduziert werden.

Zulassungsstelle Gelsenkirchen: Termine online oder telefonisch buchen

Der zusätzliche Service an der Wildenbruchstraße 10 wird am 22. und am 29. August jeweils von 8 bis 14 Uhr angeboten. Die Termine können vorrangig online gebucht werden. Alternativ ist auch unter der Rufnummer 0209 169 9595 eine Terminbuchung möglich.

Die Stadt weist darauf hin, dass an den zusätzlichen Servicetagen die Zahl der Termine ebenfalls begrenzt ist, und dass diese Termine voraussichtlich schnell vergeben sein werden.

Künftig soll es möglich sein, mehrere Termine auf Vorrat zu buchen. Zudem soll personell aufgerüstet. Und für soll es eine optimierte, internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-KfZ) geben für Standardzulassungen.