Zuckersüß und sanft geht es heute zum glatten Wohlfühl-Look

Gelsenkirchen-Buer. Die Methoden zur Enthaarung an den empfindlichen Stellen haben sich gewandelt. Weiß Stefanie Ertelt im Institut „Zeit für Schönheit“ in Buer.

Wer schön sein will, muss (manchmal) leiden. Aber längst nicht mehr so wie in früheren Zeiten. Sonst wären Kosmetikerinnen wie Stefanie Ertelt, Inhaberin des Instituts „Zeit für Schönheit“ in Buer nicht so gefragt. „Seit zwölf Jahren bin ich hier jetzt selbstständig und habe wirklich viel zu tun. Zu mir kommen Mütter mit ihren Teenagern von 14 Jahren und Frauen und Männer bis zum Alter von Ende 60“, sagt die 48-Jährige.

Außer dem Wunsch, entspannt und schöner nach der Behandlung wieder unter die Menschen zu gehen, kommen viele auch, um sich Haare entfernen zu lassen. Die Methoden hätten sich ja zum Glück geändert, sagt die Expertin. In früheren Zeiten wurde Heißwachs verwendet, um zum Beispiel Haare an den Unterschenkeln zu entfernen. „Das tat ja so entsetzlich weh.“ Und dann wurden die Haare auch noch entgegen der Wuchsrichtung herausgezogen. „Schrecklich, die Vorstellung“, sagt Stefanie Ertelt und leidet sichtbar bei der Vorstellung.

Längst kommen auch Männer

Heute gehören diese Methoden zum Glück der Vergangenheit an. „Viele Frauen, aber auch Männer kommen zu mir zum sogenannten Zuckern. Dabei wird eine Mischung aus Zucker und Honig auf die Stellen aufgetragen, die enthaart werden sollen. „Honig ist antibakteriell, es schützt also ohnehin schon vor Entzündungen, und abgenommen wird die Paste dann mit der Wuchsrichtung der Haare“, klärt die Kosmetikerin auf. Kosmetikinstitut und Männer – das sind längst keine zwei Welten mehr, die aufeinandertreffen. „Zu mir kommen auch viele Schwule, die sich die Haare dort entfernen lassen, wo sie stören.“ Viele Herren ließen sich auch Haare auf dem Rücken und an der unteren Wirbelsäule entfernen, vor allem jetzt in den Sommermonaten, wenn Badehose und Strand angesagt sind.

Wichtig sei, nach dem Zuckern – auch Sugaring genannt - rücksichtsvoll mit dem Körper umzugehen. „Für 24 Stunden weder Chlorwasser, noch Salzwasser oder Sonne, damit es keine Hautirritationen gibt.“ Das Gute sei, dass sie zusammen mit ihren Kunden älter werde. „Da kennt man die Probleme, die die Frauen haben“, sagt die 48-Jährige ganz selbstbewusst und fröhlich.

Durch den sich verändernden Hormonspiegel in fortgeschrittenem Alter würden Kopfhaare und Augenbrauen oft dünner. „Dafür wachsen aber Haare im Gesicht, zum Beispiel an der Oberlippe und am Kinn, wo man sie gar nicht haben möchte“, weiß Stefanie Ertelt. Auch da wendet sie das Zuckern an, damit die Damen nachher wieder strahlend schön mit glatter Haut und guter Laune nach Hause gehen können.