Zu viele Anmeldewünsche am Gauß- und Max-Planck-Gymnasium

Gelsenkirchen. Es gibt mehr Gymnasialplätze in Gelsenkirchen als nötig. Nur am Gauß- und Max-Planck-Gymnasium können nicht alle Angemeldeten aufgenommen werden.

Es gibt in diesem Jahr in Gelsenkirchen 80 Gymnasialplätze mehr für angehende Fünftklässler als bei den Anmeldungen nachgefragt; 754 Plätze gäbe es, 684 waren nachgefragt. Am Gauß-Gymnasium und am Max-Planck-Gymnasium ist die Nachfrage allerdings so groß gewesen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden können. Eine Umverteilung der Schüler ist laut Stadt unvermeidbar.

In dieser Woche werden sich deshalb die Schulleitungen mit den Eltern in Verbindung setzen, um zu klären, ob sie sich auch eine Orientierung zu einem anderen Gymnasium vorstellen können. Sollte sich auf diesem Weg nicht die erwünschte Umverteilung herbeiführen lassen, werden die Schulleitungen anhand eines festen Kriterienkatalogs selbst die Entscheidung über Ablehnungen treffen. Danach sollen nach Informationen der Stadt die Aufnahmebescheide und Ablehnungen verschickt werden.