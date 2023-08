Zu spät: Schüler in Gelsenkirchen wochenlang ohne Essen

Gelsenkirchen. Ein neuer Caterer sollte zum Schuljahr 2023/2024 Gelsenkirchener Schulen mit Mittagessen versorgen. Doch die Teller bleiben leer.

„Die Zahl der Haushalte, in denen nicht mehr gekocht wird, steigt jedes Jahr. Kinder kommen öfter hungrig in den Unterricht“: Mit diesen Sätzen leitet das Mönchengladbacher Unternehmen „Speisezeit“ ein, warum es die richtige Entscheidung sei, dort das Mittagessen für Schulen und Kindertagesstätten zu bestellen. Doch diesem Auftrag kann der Caterer an mehreren Schulen in Gelsenkirchen aktuell nicht gerecht werden. Statt leckere und gesunde Mahlzeiten gibt es am Schalker Gymnasium, dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, dem Max-Planck-Gymnasium, dem Leibniz Gymnasium und an der Hauptschule an der Schwalbenstraße teilweise derzeit überhaupt kein Mittagessen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Leider hat inzwischen die Firma Speisezeit – die neue durch die Stadt Gelsenkirchen beauftragte Cateringfirma am Schalker Gymnasium – kurzfristig mitgeteilt, dass das Mittagessen für unsere Schülerinnen und Schüler frühestens ab dem 21. August geliefert werden kann. Wir bitten Sie daher, Ihren Kindern ausreichende Pausenmahlzeiten (Brote, Obst, Wasser, Tee) mit in die Schule zu geben“, lautet eine der ersten Nachrichten, die im neuen Schuljahr auf der Homepage des Schalker Gymnasiums veröffentlicht wurde.

Vertrag mit bisherigem Catering-Service ausgelaufen - kurzfristige Lösung in Gelsenkirchen

Hintergrund ist das Auslaufen des Vertrags mit dem bisherigen Caterer, woraufhin die Stadtverwaltung zunächst ein Paket mit der Belieferung von zehn Schulen ausgeschrieben hatte. Doch darauf meldete sich kein Essenslieferant. Erst kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres habe man deshalb eine Vereinbarung mit „Speisezeit“ treffen können, um die vier Gymnasien und die Hauptschule werktäglich mit warmen Mahlzeiten für die Schülerinnen und Schüler zu versorgen. Doch in der Kürze der Zeit sei es dem Unternehmen laut Stadtsprecher Martin Schulmann nicht mehr möglich gewesen, rechtzeitig entsprechende Mengen bei einem Vorlieferanten zu bestellen. Teilweise hätten die Schulen aber auch aufgrund von Eingewöhnungstagen und ähnlichem um eine spätere Zulieferung gebeten.

Obgleich einige Schulen nun erst mit einiger Verzögerung mit Mittagessen versorgt würden, sei es der Verwaltung gelungen, für jede Schule einen Caterer zu finden, so Martin Schulmann.

Dass es für Städte nicht einfach ist, Caterer für das Schul- oder Kitamittagessen zu finden, ist indes keine Gelsenkirchener Besonderheit. Immer wieder berichten Stadtverwaltungen deutschlandweit von ähnlichen Problemen, weil sich zu wenig Unternehmen auf Ausschreibungen bewerben würden. Für viele Caterer sei die Belieferung trotz der Zuschüsse schlicht zu unwirtschaftlich.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen