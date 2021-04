Zu laut: Gelsenkirchener mit „Botschaft“ landet im Gewahrsam

Gelsenkirchen -Schalke. Wiederholt musste die Gelsenkirchener Polizei zu einem lauten Störer ausrücken. Der Schalker beschallte die Nachbarschaft und gab keine Ruhe.

Im Polizeigewahrsam endete der Samstag für einen Mann aus Schalke. Er war laut Polizei wiederholt durch Ruhestörungen aufgefallen.

Gegen 13 Uhr wurden die Beamten am Samstagmittag (10.04) wegen wiederholter Ruhestörung zur Liboriusstraße in Schalke gerufen. Beim Eintreffen der Polizisten konnten diese aus der Wohnung eines 36-Jährigen laute Musik wahrnehmen. Die Beamten klärten den scheinbar einsichtigen Gelsenkirchener über den Sachverhalt auf. Zudem fertigten sie aufgrund der Vielzahl an Einsätzen wegen Ruhestörungen in den vergangenen Tagen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Kaum waren die Beamten weg, meldeten sich erneut Anwohner, weil in der betroffenen Wohnung die Musik umgehend wieder lautstark aufgedreht wurde. Als die Polizisten daraufhin den 36-Jährigen ein weiteres Mal aufsuchten, gab dieser sich uneinsichtig und erklärte, dass er seine „Message“, also seine Botschaft weiterhin verbreiten werde. Zum Schutz der Nachbarn, so die Polizei, wurde der Gelsenkirchener in Gewahrsam genommen und zur Wache gebracht.