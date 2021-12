Zoom-Löwenjunge sind ab Donnerstag draußen zu sehen

Freuen können sich Gäste der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: Der Löwennachwuchs wird ab Donnerstag für Besucherinnen und Besucher zu sehen sein.

Erstmals ihr Außengehege erkundet haben die Löwenjungtiere Jamila, Kumani und Malaika der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt. Noch vor der Öffnung des Zoos durften sie für kurze Zeit mit Mutter Fiona und Tante Lissy das Gehege kennenlernen. Sofern das Wetter es zulässt, werden sie ab Donnerstag, 16. Dezember, zeitweise auch für Publikum zu sehen sein.

Löwenjunge in Gelsenkirchen: Krallen am Baum gewetzt, Spielball hin und her gerollt

Die gut zwei Monate alten Jungtiere waren zunächst zögerlich, als sich der Schieber zur Außenanlage öffnete. Nachdem Mutter Fiona sich mit ihren Schützlingen verständigt hatte, ging es auf Erkundungstour. Dabei haben Mutter Fiona und Tante Lissy dem Nachwuchs jede Ecke gezeigt und das Trio gut im Blick behalten. Wie immer haben sich die Löwinnen vorbildlich um den Nachwuchs gekümmert.

Nachdem die Jungtiere ihre Krallen am Baum gewetzt haben, rollten sie einen Spielball hin und her. Mittlerweile wiegen sie gut achteinhalb Kilo, fangen an Fleisch zu fressen und versuchen sich im Brüllen. Wenn Mutter und Tante den Nachwuchs rufen, antworten diese mit einem schrillen Rufton zurück, der eher einem Babybrüllen ähnelt.

Auf seiner Website zeigt der Gelsenkirchener Zoo aktuelle Fotos und Videos vom Nachwuchs: https://www.zoom-erlebniswelt.de/loewennachwuchs.html

