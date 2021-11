Zoom: Gelsenkirchener Löwen-Trio kommt raus aus der Wurfbox

Geschlecht und Namen der drei kleinen Löwenbabys, die am 8. Oktober in der Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt geboren wurden, werden am 15. November bekannt gegeben. Dann darf das Trio auch erstmals seine Wurfbox verlassen.

Gelsenkirchen-Bismarck. Der Niedlichkeitsfaktor und Aufmerksamkeit sind ihnen im Zoom gewiss: Fionas drei Gelsenkirchener Löwenbabys dürfen bald raus aus ihrer Wurfbox.

Nach mehreren Wochen in der Wurfbox hinter den Kulissen ist es soweit: Die Zoom Erlebniswelt präsentiert am Montag, 15. November erstmals öffentlich den Löwennachwuchs von Mama Fiona. Die Drillinge wurden am 8. Oktober geboren (Lesen Sie auch:Löwenbabys im Gelsenkirchener Zoom: Fiona ist Drillingsmana).

Gelsenkirchener OB Welge ist bei der Taufe der Drillinge im Zoom dabei

Das Zusammenleben mit Löwe Bantu – dem Vater des Trios – verlief von Anfang an harmonisch. „Nach der Geburt zeigte sich schnell, dass Fiona sich sehr gut um ihren Nachwuchs kümmert. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer Schwester Lissy, die immer an ihrer Seite ist. Die Drillinge haben sich in den letzten Wochen prächtig entwickelt. Sie sind zu kleinen Mini-Raubkatzen herangewachsen und haben an Gewicht zugenommen – von den anfangs durchschnittlichen 1,3 Kilogramm bringen sie jetzt fast das Dreifache auf die Waage“, so der Zoo in einer Pressemitteilung.

Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren.

Aus der Wurfbox geht es kommenden Montag um 8.45 Uhr zumindest erstmal in die „Löwenhöhle“, die das Trio dann zunächst erkunden darf. Nur durch eine Glasscheibe getrennt können Zoom-Besucherinnen und Besucher die Löwenbabys dort künftig beobachten. Sie werden dann nicht mehr namenlos durch ihre – begrenzte – Zoowelt tapsen. Oberbürgermeisterin Karin Welge und Markus Karl, der Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke Gelsenkirchen, werden die Geschlechter und Namen der Jungtiere bekannt geben.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen