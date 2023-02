Zoom Gelsenkirchen: Programm vom Valentinstag bis Halloween

Am 18. Juni ist der „Welttag der Giraffe“: Diese und viele andere Veranstaltungen stehen in diesem Jahr in der Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt auf dem Programm.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Zoom-Erlebniswelt hat jetzt ihr Programm für das Jahr 2023 vorgestellt. Diese Events stehen in den kommenden Monaten an.

Auch in diesem Jahr warten auf die Besucherinnen und Besucher der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen wieder zahlreiche Veranstaltungen. Hier ein Überblick.

Beim „Valentinstag im Zoo“ dreht sich am 14. Februar alles um das Thema Liebe. Besucher erfahren bei kostenlosen Exkursionen spannende Geschichten über das Liebesleben der Tiere. Die Exkursionen durch die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien starten um 12.30 Uhr sowie um 14.30 Uhr, anmelden kann man sich am Veranstaltungstag am Infostand im Eingangsbereich.

Gelsenkirchener Zoo feiert auch den „Tag der Menschenaffen“

In die neue Saison startet der Zoo am Welttag des Artenschutzes am 5. März. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr stehen zahlreiche Fütterungen und Tierpflegergespräche in Alaska, Afrika und Asien auf dem Programm. Kleine Frackträger mit Federn stehen am 23. April beim „Welttag des Pinguins“ im Mittelpunkt. Dagegen dreht sich am 21. Mai beim „Tag für die heimischen Tierarten“ alles um heimische Haustierrassen. Den Kopf in den Nacken legen müssen die Besucherinnen am 18. Juni beim „Welttag der Giraffe“.

Sowohl die Schimpansen als auch die Sumatra-Orang-Utans sind laut der Weltnaturschutzorganisation IUCN vom Aussterben bedroht. Am „Tag der Menschenaffen“ am 20. August geht es von 10 bis 17 Uhr in den Erlebniswelten Asien und Afrika um die intelligenten Primaten. Auf eine „Rallye durch den Zoo“ begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 2. September.

Zu Halloween wird es gruselig im Zoo

Gewohnt gruselig geht es dann am 31. Oktober und 1. November zu: An Halloween sind die Erlebniswelten Alaska und Asien in bunten Farben zauberhaft beleuchtet und erzeugen ein einzigartiges Ambiente, bei Einbruch der Dunkelheit sorgen unheimliche Gruselkulissen, schaurige Gestalten, Nebelschwaden und seltsame Geräusche für Nervenkitzel.

Sowohl in den Oster- als auch in den Sommer- und Herbstferien bietet der Zoo ein Ferienprogramm für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Das Programm findet statt vom 3. bis 6. April und vom 11. bis 14. April (Osterferien); vom 10. bis 14. Juli sowie vom 17. bis 21. Juli (Sommerferien) und am 2. Oktober, vom 4 bis 6. Oktober sowie vom 9. bis 13. Oktober. Anmeldungen jeweils über die Internetseite.

Weitere Infos stehen auf www.zoom-erlebniswelt.de.

