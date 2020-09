Zoom Gelsenkirchen: Neue Tiere in der Erlebniswelt Asien

Gelsenkirchen-Bismarck. Im Zoom Gelsenkirchen sind neue Tiere eingezogen: Echse, Frösche, Skorpion und Schildkröte sollen für das Artensterben in Asien sensibilisieren.

Die Zoom Erlebniswelt freut sich über neue Bewohner: Eine Krokodilschwanz-Höckerechse, eine große Gruppe von Vietnamesischen Moosfröschen, ein Blauer Thaiskorpion und eine Chinesische Streifenschildkröte sind im ELE Tropenparadies der Erlebniswelt Asien eingezogen.

„Mit diesen Arten möchten wir auf das Artensterben im asiatischen Raum aufmerksam machen, da es nicht nur die prominenten Arten wie Tiger und Orang-Utans betrifft“, sagt Nadja Niemann, Kuratorin der Zoom-Erlebniswelt. Das Sterben von Tieren wie Echsen und Fröschen habe einen großen Verlust der Biodiversität zur Folge, warnt die Biologin. Deshalb versuche der Zoo in Gelsenkirchen, den Besuchern auch weniger bekannte Tiere und ihre Lebensräume näherzubringen.

Wer die Moorfrösche im Zoom Gelsenkirchen entdecken will, muss genau hinschauen

Sieht aus wie ein Minikrokodil und kann gut zubeißen: Die Krokodilschwanz-Höckerechse, die neu ins ELE Tropenparadies der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen eingezogen ist. Foto: Zoom Erlebniswelt

Die Krokodilschwanz-Höckerechse ist in der Berglandschaft in China und Laos beheimatet. Sie ähnelt einem Minikrokodil und kann gut zubeißen. In der Natur ist sie laut Roter Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN stark gefährdet: In ihrer Heimat wurde sie fast ausgerottet, weil sie für den Verzehr, den Heimtierhandel und als Heilmittel für die traditionelle Medizin gefangen wird. Mit der Nachzucht in Terrarien versucht man, ihren Bestand zu sichern.

Aus demselben Lebensraum – den kalten Bergregionen Südostasiens – kommen die Vietnamesischen Moosfrösche. Sie sehen aus, als seien sie mit Moos bewachsen. Um sie im Terrarium zu entdecken, muss man etwas genauer hinschauen. Ihre Heimat liegt in Kambodscha, Laos und Vietnam. Die Frösche gelten nicht als gefährdet, sind aber als Botschafterart für den Amphibienschutz gut geeignet. Im Tropenparadies teilen sich die Moosfrösche das Terrarium mit der Krokodilschwanz-Höckerechse.

Thai-Skorpion: Neuer Zoom-Bewohner gilt als einer der größten Skorpione

Im Untergeschoss des ELE Tropenparadieses ist ein Blauer Thai-Skorpion eingezogen. Er ist auf der Malaysischen Halbinsel und im Süden Thailands heimisch. Mit einer Größe von bis zu 15 cm vom Kopf bis zur Schwanzspitze ist er einer der größten und eindrucksvollsten Vertreter der Skorpione. Auch der Blaue Thai-Skorpion gilt als nicht bedroht. Anders verhält es sich mit der Chinesischen Streifenschildkröte, die ihr Zuhause im Zoom gefunden hat. Sie wird in ihrer Heimat gejagt, weil ihre Panzer in der traditionellen chinesischen Medizin verwendet werden und ihr Fleisch verzehrt wird. Die Besonderheit dieser Reptilien: Die Weibchen werden fast doppelt so groß wie die Männchen.