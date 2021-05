Zoom Erlebniswelt trauert um großen Fan und Förderer

Gelsenkirchen. Michael Döring, Fan und Förderer der Zoom Erlebniswelt, ist nach schwerer Krankheit gestorben. Der Gelsenkirchener Zoo trauert.

Die Zoom-Erlebniswelt trauert um einen der größten Fans und Förderer. „Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht erhalten, dass Michael Döring verstorben ist. Wir werden ihn sehr vermissen“, hieß es vom Gelsenkirchener Zoo. Der Bismarcker starb nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren.

Michael Döring war ein langjähriger Freund und leidenschaftlicher Förderer der Zoom Erlebniswelt. Der Gelsenkirchener Finanzmakler und versierte Hobbyfotograf war als Inhaber einer Dauerkarte regelmäßig im Tierpark zu Gast, immer auf der Pirsch nach den schönsten Fotomotiven.

Döring initiiert Spendenaktion für den Zoo – 40.000 Euro kommen zusammen

Anfang dieses Jahres hatte Michael Döring eine Spendenaktion für die durch die wegen Corona immer wieder geschlossene und dadurch in Finanznot geratene Zoom Erlebniswelt ins Leben gerufen und stieß damit auf eine überwältigende, bundesweite Resonanz. In nur wenigen Wochen kamen fast 40.000 Euro zusammen, die Döring dem Zoo überreichen konnte.

Eher im Verborgenen half Michael Döring an anderen Stellen in der Stadt, engagierte sich als kreativer Kopf auch in der Halterner Kulturstiftung Masthoff. Viele Gelsenkirchener kannten Döring durch seine brillanten Fotos, die er ins Online-Forum „Du weißt, dass Du aus Gelsenkirchen kommst…“ postete. Viele äußern auch hier Trauer und Bestürzung.

