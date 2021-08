Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen: 10.000 Euro für Artenschutz

Dank spendenfreudiger Besucher hat die Zoom Erlebniswelt 10.000 Euro für Artenschutzprojekte einsammeln können. Unter anderem wird damit der Schutz von Brillenpinguinen in Südafrika unterstützt.

Gelsenkirchen. Dank spendenfreudiger Besucher hat die Zoom Erlebniswelt 10.000 Euro für Artenschutzprojekte einsammeln können. Wohin das Geld fließt.

Die Zoom Erlebniswelt hat es dank vieler Besucherspenden geschafft, 10.000 Euro für verschiedene Artenschutzprojekte in Asien und Afrika zu sammeln. Das Geld fließt in ausgewählte Projekte in Südafrika, Philippinen oder Indonesien.

Gelsenkirchener Zoom unterstützt Schutz von Pinguinen, seltenen Hirschen und Vögeln

Hendrik Berendson, Leiter der ZOOM Erlebniswelt zeigte sich zutiefst dankbar: .„Wir möchten uns bei den Besuchern für ihre Spendenbereitschaft bedanken und freuen uns, dass mit dem Geld wichtige Artenschutzprojekte unterstützt werden können“.

Ein Teil der Spenden fließt in ein Singvögelprojekt in Indonesien. Dabei geht es um die Erhaltung von hochbedrohten Vogelarten, die durch den illegalen Wildtierhandel vom Aussterben bedroht sind. Ein weiterer Teilbetrag ist für den Arterhalt der Prinz-Alfred-Hirsche auf den Philippinen vorgesehen.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Weil die Paarhufer in freier Wildbahn durch die illegale Jagd hochbedroht sind, sollen sie auf vden Philippinen nachgezüchtet werden. In Südafrika unterstützt die Zoom Erlebniswelt eine Non-Profit-Organisation, die sich unter anderem für Brillenpinguine einsetzt. Diese Tiere sind auch in Gelsenkirchen zu beobachten.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen