Zoom: Eisbärin Nanook hat den Gelsenkirchener Zoo verlassen

Gelsenkirchen. Eisbärin Nanook hat am Mittwoch die Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt verlassen. So ist der Umzug in den Münchner Tierpark Hellabrunn gelaufen.

Es war seit Wochen klar, dass dieser Tag einmal kommen wird: Am späten Mittwochabend hat Eisbärin Nanook ihr neues Zuhause erreicht. Gut, wohlbehalten und sicher. Für das dreijährige Eisbären-Mädchen ging es nach einer Kindheit und Jugend im Pott, in der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt, nun nach Bayern, in den Münchner Tierpark Hellabrunn.

Eisbärin Nanooks Umzug von Gelsenkirchen nach München ist gut verlaufen

„Der Transport der Eisbärin ist gut verlaufen, alles hat nach Plan geklappt“, sagt Nadja Niemann, Kuratorin der Zoom Erlebniswelt. „Es ging wirklich sehr schnell, reibungslos und vor allem stressfrei für Nanook“, berichtet auch Nataly Naeschke, Pressesprecherin des Zoos.

Dass alles so gut gelaufen ist – war wochenlanges Training. Für die kleine, mittlerweile aber doch schon recht große Eisbärin und ihre Tierpfleger. Denn vor dem Umzug hatte Nanook schon fleißig das so genannte Kistentraining absolviert. Regelmäßig musste sie dabei üben, in die Transportkiste zu gehen, wenn nach ihr gerufen wird.

Nanook musste auch lernen, sich von ihrer Mutter Lara zu trennen

Doch es ging nicht nur um die Vorbereitung auf die Transport-Situation an sich. Denn Nanook musste auch lernen, sich von ihrer Mutter Lara zu trennen. „Dadurch konnten wir erreichen, dass sich Nanook auf Zuruf, ganz entspannt und ohne Narkose in die Transportkiste begeben hat und Lara sie ohne Probleme hat gehen lassen“, berichtet Kuratorin Niemann weiter.

Ein Video über Nanook In einem Video hat die Zoom Erlebniswelt die schönsten Eindrücke aus Nanooks Zeit in Gelsenkirchen zusammengestellt. Die Zuschauer sehen Nanooks Leben von der Geburt an über den ersten Spaziergang auf der Außenanlage bis zur Abfahrt. Zu sehen ist der Film auf dem Youtube-Kanal des Zoos.

In einer für Eisbären speziellen Transportbox und einem klimatisierten Transporter eines spezialisierten Unternehmens ging es dann nach München. Gegen Mittag startete der große Umzug, am späten Abend kam Nanook schließlich in München an. Dort warteten schon ihre beiden neuen Mitbewohnerinnen: Eisbärin Giovanna, geboren 2006 in einem italienischen Zoo, und das französische Eisbär-Mädchen Nanuq, geboren 2016 im Zoo Mulhouse.

Nanooks Umzug war keine spontane Entscheidung, sondern Teil eines Zuchtprogramms

Der Umzug an sich war keine spontane Entscheidung, sondern eine Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes (EEP). Es koordiniert den Austausch von Zootieren für den Erhalt der genetischen Vielfalt in europäischen Zoos. Es stand also schon vor der Geburt von Gelsenkirchens erstem Eisbärbaby fest, dass es irgendwann einmal in einem anderen Zoo leben wird.

Und wie hat Mama Lara auf den Umzug reagiert? Schließlich waren die beiden seit Nanooks Geburt im Dezember 2017 unzertrennlich, in einem Gehege, immer beieinander. Laut Zoom hat auch Lara ganz gut verkraftet, dass sie nun vorerst und nicht mehr allzu lange alleine ist. „Sie hat wohl noch am Schieber gesucht, dort, wo die Transportkiste für Nanook stand“, erläutert Nataly Naeschke. Aber geklagt oder gejammert hat sie nicht.

Demnächst sollen sich die beiden Eisbären Lara und Bill wieder ein Gehege teilen

Demnächst sollen Lara und Bill, der Vater von Nanook, wieder vereint sein, sich ein Gehege teilen. Für die Dauer der Aufzucht von Eisbärkind Nanook lebte Bill von den beiden getrennt. Das bedeutet übrigens nicht, dass sich der Zoom und somit Gelsenkirchen bald über weiteren Eisbären-Nachwuchs freuen könnte. Die Zucht regelt eben jenes Zuchtprogramm, aktuell gebe es sogar einen Zuchtstopp für Eisbären, so Nataly Naeschke. Schließlich sei es nicht so einfach, einen Zoo-Platz für junge Eisbären zu finden.