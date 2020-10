Zoom: Die Eisbären Lara und Bill sind endlich wieder vereint

Nach einer langen Zeit der Trennung kann sich das Eisbärenpaar Lara und Bill wieder ein Gehege in der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt teilen.

Lange ist’s her, nun sind sie endlich wieder vereint: Nach dem Umzug von Eisbärin Nanook von der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt in den Münchner Tierpark Hellabrunn teilt ihre Mutter Lara seit Mittwoch wieder ein Gehege mit Bill, dem Eisbärmännchen und Vater von Nanook.

Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt: Eisbären Lara und Bill sind endlich wieder vereint

Seit Nanook im Dezember 2017 im Zoom geboren wurden, hatten Lara und Bill ihre Gehege nicht mehr geteilt. Die beiden Frauen der Familie konnten auf einem eigenen großzügigen Gehege leben. Der Grund für die Familientrennung: In der Natur leben Weibchen und Männchen nach der Paarungszeit im Frühsommer allein. Während der Winterruhe bringen die Weibchen in der Regel ihren Nachwuchs zur Welt und auch die gesamte Aufzucht findet ohne väterliche Beteiligung statt.

„Da sich Bill und Lara in der Vergangenheit gut verstanden haben, besteht kein Grund, sie länger voneinander zu trennen“, erklärt Nadja Niemann, Kuratorin der Zoom Erlebniswelt. Die Zusammenführung der beiden Eisbären bringe zudem viele Vorteile für die Tiere. „Der Alltag gestaltet sich so abwechslungsreicher, da sich die Eisbären gegenseitig viele Anreize verschaffen“, so Niemann weiter.

Flauschiger Trennungsgrund: Eisbärbaby Nanook sorgte dafür, dass sich ihre Eltern Lara und Bill nicht mehr ein Gehege in der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt teilen konnten. Das Foto entstand im April 2018, als Nanook zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Neuer Nachwuchs ist wegen des Zuchtstopps zunächst nicht geplant

Neuer Nachwuchs sei allerdings zunächst nicht geplant. Darüber entscheidet das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, das einen Zuchtstopp für Eisbären bis 2022 ausgesprochen hat. „Es ist immer schwieriger, Eisbärjungtiere in andere Zoos zu vermitteln, da viele Einrichtungen in Europa die aufwändige Haltung dieser Tiere aufgegeben haben“, berichtet Nadja Niemann. Für eine verantwortungsvolle Zucht von Eisbären wird daher erst geprüft, wohin Jungtiere vermittelt werden können, bevor der Nachwuchs da ist.

Für Eisbären wird europaweit ein Zuchtprogramm koordiniert, da ihre Bestände in der Natur laut Roter Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet eingestuft werden. Bei der Nachzucht von Eisbären geht es darum, eine gesunde Zoopopulation mit Tieren aufrecht zu erhalten, die nicht miteinander verwandt sind.

Bei Zuchterlaubnis: Zoom würde sich um Eisbärnachwuchs bemühen

Um das zu gewährleisten, hat der Zuchtkoordinator eine Übersicht über alle verfügbaren Eisbären und deren Stammbäume, auf deren Basis er Zucht- und Tauschempfehlungen ausspricht. Sollte eine Zuchterlaubnis erteilt werden, würde sich die Zoom Erlebniswelt erneut um Eisbärnachwuchs bemühen. Bis dahin aber werden Bill und Lara über die Paarungszeit von April bis Juni getrennt.