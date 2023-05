Zöllnerinnen und Zöllner sind in einem Restaurant in Gelsenkirchen auf Unregelmäßigkeiten gestoßen. Dem Arbeitgeber drohen heftige Strafen, nachdem alle Beschäftigten befragt wurden.

Schwarzarbeit Zollkontrolle in Gelsenkirchen: Diese harten Strafen drohen

Gelsenkirchen. Einem Restaurantbesitzer in Gelsenkirchen drohen heftige Strafen. Warum der Zoll gegen den Arbeitgeber ermittelt, was ihm vorgeworfen wird.

Zollbeamte sind in einem Restaurant in Gelsenkirchen auf zwei Männer gestoßen, die weder eine Aufenthalts- noch eine Arbeitserlaubnis vorweisen konnten. Ihrem Arbeitgeber drohen drastische Strafen.

Schwarzarbeit in Gelsenkirchen: Zehn Jahre Haft, halbe Million Euro Geldstrafe drohen

Am Samstag, 13. Mai, wurden Zollbeamte bei einem Restaurant in Gelsenkirchen vorstellig. Bei der unangekündigten Kontrolle stießen die Einsatzkräfte auf zwei 24 und 26 Jahre alte Männer aus der Türkei, die sich zunächst als Kunden ausgaben. „Tatsächlich aber arbeiteten sie aber in dem Betrieb“, sagte Nicolai Prowe, Sprecher des für Gelsenkirchen zuständigen Hauptzollamtes Dortmund.

Die Arbeiter konnten nur ihre türkischen Reisepässe mit einem polnischen Arbeitsvisum vorlegen. Einen Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet, der ihnen eine Erwerbstätigkeit erlaubt hätte, besaßen sie nicht.

Die Zollbeamten nahmen sie darauf wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Zahlung von Sicherheitsleistungen in Höhe von 300 und 250 Euro an, da die Männer ausreichend Bargeld dabeihatten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Über den Verbleib der beiden Türken entscheidet nun die zuständige Ausländerbehörde. Ihren Arbeitgeber erwartet ein Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. Ihm droht eine bis zu zehn Jahren lange Freiheitsstrafe. Zusätzlich ist ein Bußgeld in Höhe von einer halben Million Euro möglich.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen