Zoll & Kontrolle Zöllner decken Schwarzarbeit in Gelsenkirchener Lokal auf

Gelsenkirchen. Verdacht auf Schwarzarbeit: Zöllner haben eine Frau in einem Gelsenkirchener Lokal vorläufig festgenommen. Diese harten Strafen drohen.

Auch die Flucht half am Ende nicht. Zollbeamte haben in Gelsenkirchen einen Fall von mutmaßlicher Schwarzarbeit und illegalen Aufenthalts aufgedeckt. Dem Restaurantbetreiber drohen eine Freiheitsstrafe und ein hohes Bußgeld.

Restaurant-Mitarbeiterin flüchtet in Keller – vorläufige Festnahme in Gelsenkirchen

Die Zöllnerinnen und Zöllner haben am Dienstag, 21. November, ein Restaurant in Gelsenkirchen genauer unter die Lupe genommen. Schnell war klar, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugehen könnte. Denn als die Einsatzkräfte in dem Lokal ausschwärmten, nahm eine Frau Reißaus. Sie kam aber nicht weit, ihre Flucht endete im Keller.

„Als die Zollbeamten das Lokal betraten, lief der Inhaber des Restaurants in die Küche und warnte seine Beschäftigten, in dem er laut ‘Zollkontrolle’ rief“, berichtet Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. „Die junge Frau aus Bosnien rannte daraufhin durch den Hintereingang der Küche ins Treppenhaus und versuchte, sich im Keller zu verstecken, wo die nacheilenden Zöllner sie jedoch rasch stellen konnten“, so Münch weiter.

Um in Deutschland arbeiten zu dürfen, benötigen bosnische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit im Bundesgebiet berechtigt. Die Frau im Alter von 23 Jahren konnte sich lediglich mit ihrem bosnischen Reisepass und ihrer bosnischen ID-Karte ausweisen. Über einen entsprechenden Aufenthaltstitel verfügte sie nicht. Ohne diesen Titel haben Schwarzarbeiter weder Kranken- noch Unfallversicherung, keinen Anspruch auf Altersversorgung oder Arbeitslosengeld.

Das droht Arbeitgeber bei Schwarzarbeit: Bis zu zehn Jahre Haft, 500.000 Euro Geldstrafe

Die Zollbeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts gegen die Frau ein und nahmen sie vorläufig fest. Über ihren weiteren Verbleib entscheidet nun die Ausländerbehörde.

Den Arbeitgeber erwarten nach Angaben von Münch ein Verfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung. „Ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren. Zusätzlich ist ein Bußgeld bis zu 500.000 Euro möglich“, erklärt Münch den gesetzlichen Strafrahmen.

