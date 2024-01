Zigarette wird gesuchtem Straftäter zum Verhängnis

Gelsenkirchen/Mülheim Wegen einer Zigarette im Nichtraucherbereich wurde ein Mülheimer am Gelsenkirchener Hbf kontrolliert. Er war kein Unbekannter.

Wenn das für ihn kein Grund ist, mit dem Rauchen aufzuhören: Nachdem ein gesuchter Straftäter aus Mülheim eine Zigarette im Nichtraucherbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs angezündet hatte, wurde er von der Bundespolizei kontrolliert. Die Kontrolle offenbarte, dass die Staatsanwaltschaft bereits per Haftbefehl nach dem 20-jährigen Serben suchen ließ.

Die Überprüfung am Donnerstagabend, 11. Januar, ergab, dass das Amtsgericht Mülheim den Mann bereits im September 2021 rechtskräftig, wegen vorsätzlicher Körperverletzung, zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt hatte. Da er sich in der Vergangenheit nicht der Strafantrittsladung gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den Verurteilten fest und brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

Bundespolizei stellt täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen sicher

Wenige Stunden vor dem Einsatz machte die Bundespolizei bei einer Kontrolle am Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine weitere Entdeckung: Gegen 17:30 Uhr wurde die Beamten über ein Trio in der Haupthalle des Bahnhofs informiert, von denen zwei echt aussehende Pistolen offenkundig im Hosenbund getragen haben. Die Beamten begaben sich umgehend in den Hauptbahnhof und stellten die Jugendlichen. Während einer Durchsuchung fanden sie tatsächlich bei zwei der Jungs Waffen auf, welche auf den ersten Blick nicht von echten Schusswaffen unterschieden werden konnten.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Ukrainer (15, 16) mit zur Wache und stellten deren Identitäten fest. Den Grund für das Führen der Pistolen gaben die Gelsenkirchener nicht an. Nun läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

