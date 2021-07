Zeugensuche: Teenager bei Unfall in Gelsenkirchen verletzt

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen ist am Samstag, 3. Juli, ein 13-Jähriger verletzt worden. Er war mit einem E-Roller unterwegs.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 3. Juli, im Stadtteil Buer hat sich ein 13-jähriger Gelsenkirchener auf einem Elektroroller leichte Verletzungen zugezogen.

Dunkler Wagen erfasst 13-Jährigen mit E-Roller an Gelsenkirchener Kreuzung

Der Teenager stand nach Polizeiangaben mit dem E-Scooter an der Kreuzung De-la-Chevallerie-Straße/ Brinkgartenstraße/Königswiese/Freiheit auf einer Verkehrsinsel in der Mitte der De-la-Chevallerie-Straße. Als er um 12.58 die Straße überquerte, wurde er von einem dunklen Wagen, der in Richtung Hassel unterwegs war, erfasst.

Der 13-Jährige stürzte, das Auto setzte zunächst seine Fahrt fort, stoppte kurz darauf hinter dem Kreuzungsbereich. Eine Person mit kurzen, hellen Haaren stieg aus, blickte in Richtung der Unfallstelle, setzte sich dann wieder an Steuer und fuhr in Richtung Hassel davon.

Der verletzte Teenager wurde zunächst durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nun werden weitere Zeugen und der Fahrer/die Fahrerin gesucht. Hinweise an: 0209 365 6221 oder 0209 365 2160.

