Zeugensuche: Schlägerei vor Spielhalle in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Hessler. Eine Schlägerei vor einer Gelsenkirchener Spielhalle stellt die Polizei vor Fragen. Gesucht wird ein Mann, der sich zuvor gestritten hat.

Zu einer Schlägerei ist es vor einer Spielhalle in Gelsenkirchen gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gelsenkirchener wird an Spielhalle von vier Männern angegriffen und geschlagen

Handfest wurde es am Samstag, 1. Juli, am Fersenbruch im Stadtteil Hessler. Ein Gelsenkirchener (36) lief gegen 20.45 Uhr auf dem Gehweg dort in Richtung Kanzlerstraße, als er nach eigenen Angaben plötzlich von vier Männern angegriffen und ins Gesicht geschlagen worden sei.

Zeugenaussagen zufolge habe es im Vorfeld eine verbale Streitigkeit zwischen dem Gelsenkirchener und einer weiteren unbekannten, an der Schlägerei unbeteiligten, Person gegeben. Danach seien mehrere Männer aus der Spielhalle gekommen und hätten den Gelsenkirchener geschlagen.

Nach der Attacke hatten die Tatverdächtigen das Weite gesucht. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

