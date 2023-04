Zeugensuche: Gelsenkirchener Junge beraubt und geschlagen

Gelsenkirchen-Beckhausen. Wieder ist in Gelsenkirchen ein Junge ausgeraubt und geschlagen worden. Die mutmaßlichen Täter waren etwa gleich alt und flüchteten nach der Tat.

Ein zwölfjähriger Junge ist in Beckhausen von zwei Jugendlichen ausgeraubt worden. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen mitbekommen haben.

Zwei Jugendliche in Gelsenkirchen rauben Geld und ein Handy

Am Dienstag, 25. April, gegen 16 Uhr wurde der Junge von zwei Jugendlichen in Höhe der Eisdiele an der Horster Straße angesprochen. Zunächst forderten sie ihn auf, sein Geld herauszugeben. Danach drückten sie ihn an eine Wand, einer der Tatverdächtigen schlug zu, sein Komplize stahl währenddessen das Handy des 12-Jährigen. Nach der Tat seien die beiden etwa 14 bis 15 Jahre alten Räuber geflüchtet, heißt es seitens der Polizei.

Die beiden Jugendlichen trugen zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

