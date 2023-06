Zeugenaufruf nach Treterei an Gelsenkirchener Busbahnhof

Gelsenkirchen-Buer. Ein Mann ist in Gelsenkirchen an einem Busbahnhof von einem Unbekannten angegriffen und getreten worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einer gewalttätigen Attacke an einem Gelsenkirchener Busbahnhof hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Ein Angreifer hatte einen wartenden Fahrgast getreten.

Tritte an der Bushaltestelle Goldbergplatz in Buer – Angreifer flüchtet

Der 54-jährige Mann stand am Montag, 5. Juni, gegen 19.20 Uhr an der Bushaltestelle am Goldbergplatz in Buer auf. Ein unbekannter Mann kam dazu und pöbelte den 54-Jährigen zunächst an. Anschließend trat er den Wartenden mehrfach. Dann rannte der Angreifer davon.

Der tatverdächtige Mann war etwa 1,80 bis zwei Meter groß und hatte einen Bart. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt, eine hellblaue oder graue Jeans sowie schwarze Schuhe.

Zeugenhinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

