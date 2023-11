Polizei & Zeugensuche Zeugenaufruf in Gelsenkirchen: Mann spricht Mädchen (8) an

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ein kleines Mädchen im Visier hatte ein unbekannter Mann in Gelsenkirchen. Eine Jugendliche ging dazwischen. Jetzt sucht die Polizei den Fremden.

Mit einer Warnung, Kinder nicht unbeobachtet zu lassen, verbindet die Polizei Gelsenkirchen zugleich einen Zeugenaufruf.

Unbekannter Mann spricht Mädchen (8) an - Jugendliche geht dazwischen

Am vergangenen Freitag, 24. November, ist ein Mädchen auf der Bochumer Straße in Ückendorf unterwegs gewesen. In Höhe der Stephanstraße wurde die Achtjährige gegen 11.30 Uhr von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Eine Jugendliche ging dazwischen, worauf das Mädchen ihren Weg fortsetzen konnte.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Polizei bittet die Jugendliche sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen