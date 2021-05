Die Gelsenkirchener Polizei hofft auf Zeugen: In Scholven sind zwei Baustellencontainer gestohlen worden.

Blaulicht Zeugen nach Container-Diebstahl in Gelsenkirchen gesucht

Gelsenkirchen-Scholven. In Gelsenkirchen-Scholven wurden zwei Baustellencontainer von einem Betriebsgelände entwendet. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Auf einem Betriebsgelände in Scholven sind zwischen Mittwochnachmittag (26. Mai) und Donnerstagmorgen (27. Mai) zwei Baustellencontainer gestohlen worden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugenhinweisen.

In den Containern, die an der Altendorfer Straße standen, haben sich demnach rund 20 Tonnen Altmetall befunden. Die Behälter könnten nur mit Spezialfahrzeugen verladen worden sein, so die Polizei. Wer zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 6.45 Uhr, etwas gesehen hat, solle sich unter der 0209 365 8112 oder der 0209 365 8240 bei der Behörde melden.

