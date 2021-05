Zeugen nach Angriff auf zwei Männer in Schalke gesucht

Gelsenkirchen-Schalke. Zwei Männer sind am Samstag an einer Tankstelle in Gelsenkirchen-Schalke angegriffen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Männer sind am Samstagabend (22. Mai) in Gelsenkirchen-Schalke von zehn Unbekannten angegriffen worden. Sie verzichteten laut Behördenangaben anschließend auf eine medizinische Versorgung vor Ort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei sind ein 30-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 34-jähriger Duisburger gegen 22 Uhr an einem Tankstellengelände an der Overwegstraße in einen Streit geraten. Zehn unbekannte Männer seien daraufhin hinzugekommen. Sie sollen beide Männer geschlagen und getreten haben. Neun von ihnen flohen wohl zu Fuß, ein Mann fuhr in einem schwarzen BMW davon. Die angegriffenen Männer wollten vor Ort nicht medizinisch versorgt werden.

Angriff in Schalke: Polizei nimmt Hinweise zu den Unbekannten entgegen

Die Gesuchten seien alle etwa zwischen 20 und 25 Jahre alt gewesen, so die Polizei. Einer der Männer habe eine schwarze Jacke mit weißen Ärmeln getragen, einer sei mit einer olivfarbenen Jacke bekleidet gewesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

