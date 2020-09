Blaulicht Zeugen hindern jungen Mann an Einbruch in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Resser-Mark. Zeugen hindern einen jungen Mann daran, in die Wohnung einer 83-jährigen Gelsenkirchenerin einzusteigen. Die Polizei ist auf der Suche nach ihm.

Das ging nochmal einigermaßen glimpflich aus – dank aufmerksamer Zeugen. Sie haben am Mittwochmorgen, 9. September, um 10.40 Uhr einen unbekannten Mann dabei beobachtet, wie er an der Vredener Straße in der Resser Mark durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung einer 83 Jahre alten Gelsenkirchenerin einsteigen wollte. Als einer der Zeugen den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser in Richtung Marktplatz.

Junger Mann von schmaler Statur wollte in die Wohnung einer Seniorin einsteigen

Der Gesuchte ist zirka 1,75 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und hat eine schmale Statur, blonde kurze Haare und ein ungepflegtes Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans, eine blaue Steppjacke und Turnschuhe.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Tat beobachtet oder den Flüchtenden gesehen haben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.