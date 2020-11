Zeugen gesucht nach Unfallflucht: Radfahrerin (73) verletzt

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls vom Montagabend in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen, sich zu melden.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen am Montagabend. Ein Transporter hatte eine Radfahrerin zu Fall gebracht.

Unfallflucht beging der Fahrer eines weißen Transporters mit Gelsenkirchener Kennzeichen am Montagabend kurz nach 19 Uhr in Bulmke-Hüllen. Der Fahrer wollte von der Florastraße aus auf die Bismarckstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer 73-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die mit ihrem Fahrrad neben dem Transporter gefahren war.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Autofahrer kurz aus, fuhr jedoch wenige Augenblicke später wieder auf der Bismarckstraße in Richtung Altstadt-Friedhof weiter. Die Radfahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine Weiterbehandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen, die zum Unfall und zum Unfallflüchtigen Angaben machen können. Hinweise erbittet die Polizei an 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder an 0209 365-2160 (Leitstelle).