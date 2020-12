Nach einem Brand eines Altkleidercontainers (Symbolbild) in Gelsenkirchen sucht die Polizei Zeugen. Sie ermittelt wegen Brandstiftung.

Brandstiftung Zeugen gesucht: Feuer in Gelsenkirchener Altkleidercontainer

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Nach einem Brand eines Altkleidercontainers in Gelsenkirchen sucht die Polizei Zeugen. Sie ermittelt wegen Brandstiftung.

Ein brennender Altkleidercontainer in der Nacht zu Dienstag, 15. Dezember, hat zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr in Gelsenkirchen geführt. Es entstand Sachschaden, die Polizei ermittelt. Wegen des Verdachts der Brandstiftung bitten die Ermittler um Zeugenhinweise.

Feuer an der Einwurfklappe des Containers

Zwei aufmerksame Zeugen haben am Dienstag, 15. Dezember, den brennenden Altkleidercontainer auf der Walpurgisstraße in Bulmke-Hüllen bemerkt. Gegen 2.15 Uhr alarmierten beide (34 und 33 Jahre alt) die Feuerwehr, die den Brand im Bereich der Einwurfklappe löschte. Eine Ausbreitung auf weitere Container oder Gebäude konnte verhindert werden, es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise an die Ermittler unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.