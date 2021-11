Zeugen gesucht: Einbrüche in der Gelsenkirchener Altstadt

Aus einem Geschäftshaus in Gelsenkirchen haben Einbrecher (Symbolbild) am vergangenen Wochenende (13/.14. November) Elektro-Geräte gestohlen. Das war aber nicht der einzige Einbruch im Stadtsüden.

Am vergangenen Wochenende ist es in der Gelsenkirchener Altstadt zu zwei Einbrüchen gekommen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Einbrecher brechen Geschäft in Gelsenkirchener Altstadt auf und erbeuten Elektro-Geräte

Zwischen Freitag, 12. November, 16 Uhr, und Montag, 15. November, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Geschäftshaus an der Ecke Neumarkt/Sparkassenstraße ein. Sie durchsuchten Räume im Keller und entwendeten im Obergeschoss mehrere elektronische Geräte.

Am Sonntag, 14. November, beobachtete ein Zeuge gegen 23 Uhr, wie vermutlich mehrere Personen Räumlichkeiten in einem Gemeindehaus an der Ahstraße durchsuchten. Hier war die Beute gering.

Die Tatverdächtigen waren wahrscheinlich in einem roten Auto unterwegs, das zur Tatzeit vor dem Gebäude parkte.

Zeugenhinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

